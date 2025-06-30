Дронова атака на Кривий Ріг 30 червня: наслідки та свідчення мешканців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 червня, вранці, Кривий Ріг зазнав атаки з боку російських військ, які використали безпілотники. Внаслідок цього в місті виникла пожежа, є постраждалі, а також зазнали пошкоджень кілька автомобілів.

Олена, місцева мешканка, поділилася своїми враженнями про події: вона чула, як пролітав дрон, а потім почула гучні вибухи.

“Чули, як летів. І як вибух був – чули. На кухні саме була, почули вибухи і вийшли в коридор. У нас нормально все, все ціле.” – Олена, місцева жителька

Андрій, який живе неподалік від місця влучання, розповів, що саме збирався виходити на вулицю, коли пролунав вибух. Його будинок залишився неушкодженим, хоча з стелі трохи обсипалась штукатурка.

“Мешкаю поруч. Чув два дуже потужних вибухи, влучання. Це майже 100 метрів від мого будинку, подивився. Все сталось дуже швидко. Мій будинок неушкоджений, трохи насипалось штукатурки зі стелі.” – Андрій, мешканець Кривого Рогу

Додаткова інформація про атаку буде надана пізніше.

Деталі дронової атаки на Кривий Ріг 30 червня

Вранці 30 червня Кривий Ріг став об’єктом атаки російських військ, які використали безпілотники типу “шахед”. Внаслідок влучання дронів сталася пожежа, троє людей отримали поранення, а також було пошкоджено кілька автомобілів.

Автори: Наталія Качуровська, Віолетта Терещенко