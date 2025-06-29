Атака дронами-камікадзе на Лебедин: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Лебедині, що на Сумщині, російські військові завдали удару трьома дронами-камікадзе “шахед”. В.о. міського голови Світлана Горошко повідомила, що внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, а також постраждало понад десять приватних домогосподарств.
Олексій Крамцов, мешканець Лебедина, поділився своїми враженнями під час розмови з дружиною, яка евакуювалася за кордон. Він показав своє зруйноване помешкання та розповів, як все сталося:
“Перший вибух, хлопок такий, потужний хлопок, двері ось так вивернуто. Я пішов подивитися і тут секунда наступний другий вибух, я пішов дивитися, в кімнаті там повилітало все – ні вікон, ні дверей, нічого немає. Пішов подивитися – дивлюся третій приліт, жовта така хмара. Щось падає, вибухає. Виходжу виліз, абияк.”
Євдокія Петрова, ще одна мешканка Лебедина, також розповіла про свій досвід під час атаки:
“Мене дома не було, я молю Бога, що не їхала в цей момент велосипедом, бо я ось тут живу в цьому домі і часто їду велосипедом.”
Вона зазначила, що зранку була на базарі, а коли почули вибухи, поспішила додому: “Двері лишень, водно вибуховою хвилею дало, злетіли. Ну, як не прикриваються, коротше, а так нічого. Я не була дома, але коли зірвалося, я ж тут недалеко живу, то бігом, я не бачила нічого, як летіла додому”.
Світлана Горошко також повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджено три адміністративні будівлі:
“Пошкодило три адмінбудівлі. Станом на зараз 12 приватних будинків, шість багатоповерхових будинків, вибито станом на зараз 190 вікон. Серед цивільних зверталися за допомогою дві людини, наразі, їм допомога надана.”
Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у Facebook повідомив, що травмовані – це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Чоловіка після огляду відпустили додому, а жінка залишається під наглядом медиків.
Світлана Горошко також зазначила, що постраждали два навчальні заклади – місцева школа та дитячий садок, які розташовані неподалік від місця влучання.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейкові новини про українських військових на Сумщині, які поширюють російські Telegram-канали.
- Генштаб ЗСУ повідомляє про 170 боєзіткнень, 1220 втрат ворога та масштабні удари по позиціях РФ за останню добу.
- У ніч на 29 червня на Тернопільщині збили ракети та безпілотник, пошкоджено будівлі, жертв немає.