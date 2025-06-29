Атака дронами-камікадзе на Лебедин: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Лебедині, що на Сумщині, російські військові завдали удару трьома дронами-камікадзе “шахед”. В.о. міського голови Світлана Горошко повідомила, що внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, а також постраждало понад десять приватних домогосподарств.

Олексій Крамцов, мешканець Лебедина, поділився своїми враженнями під час розмови з дружиною, яка евакуювалася за кордон. Він показав своє зруйноване помешкання та розповів, як все сталося:

“Перший вибух, хлопок такий, потужний хлопок, двері ось так вивернуто. Я пішов подивитися і тут секунда наступний другий вибух, я пішов дивитися, в кімнаті там повилітало все – ні вікон, ні дверей, нічого немає. Пішов подивитися – дивлюся третій приліт, жовта така хмара. Щось падає, вибухає. Виходжу виліз, абияк.” – Олексій Крамцов

Євдокія Петрова, ще одна мешканка Лебедина, також розповіла про свій досвід під час атаки:

“Мене дома не було, я молю Бога, що не їхала в цей момент велосипедом, бо я ось тут живу в цьому домі і часто їду велосипедом.” – Євдокія Петрова

Вона зазначила, що зранку була на базарі, а коли почули вибухи, поспішила додому: “Двері лишень, водно вибуховою хвилею дало, злетіли. Ну, як не прикриваються, коротше, а так нічого. Я не була дома, але коли зірвалося, я ж тут недалеко живу, то бігом, я не бачила нічого, як летіла додому”.

Світлана Горошко також повідомила, що внаслідок обстрілу пошкоджено три адміністративні будівлі:

“Пошкодило три адмінбудівлі. Станом на зараз 12 приватних будинків, шість багатоповерхових будинків, вибито станом на зараз 190 вікон. Серед цивільних зверталися за допомогою дві людини, наразі, їм допомога надана.” – Світлана Горошко

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у Facebook повідомив, що травмовані – це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Чоловіка після огляду відпустили додому, а жінка залишається під наглядом медиків.

Світлана Горошко також зазначила, що постраждали два навчальні заклади – місцева школа та дитячий садок, які розташовані неподалік від місця влучання.