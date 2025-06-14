Про це в етері Суспільне. Студія на YouTube розказав начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.
У ніч на 14 червня місто Мирноград у Донецькій області стало мішенню для атаки з боку російських військових, які використали дрон БпЛА “Герань-2”. Внаслідок цього обстрілу постраждала 50-річна жінка, яка була терміново госпіталізована.
Про ситуацію в місті повідомив начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі місцевого телеканалу.
“Цей тиждень, якщо порівнювати з минулим тижнем, більш-менш спокійно, але обстріли тривають. Обстріли тривають КАБами, артилерія, і здебільшого дошкуляють FPV-дрони, які майже як мухи чи комахи біля світла літають кожного дня, майже над всім містом і навколо міста. Полюють навіть на місцевих. Дрони не вибирають військові цілі або цивільні. Все, що бачать, все атакують.”
За словами Третяка, в Мирнограді є райони, куди не можуть дістатися ні благодійники, ні евакуаційні групи. Проте військові намагаються допомогти жителям виїхати в більш безпечні місця, звідки їх забирають волонтери та евакуаційні організації.
Серед тих, хто займається евакуацією, є волонтери з організації “Білі янголи”.
“Але є місця, де людям доводиться пішки добиратись до більш безпечного, щоб їх можливо було забрати.”
На даний момент важко оцінити точну кількість жителів громади, оскільки люди намагаються залишатися в укриттях і не виходять на вулицю без крайньої потреби. За попередніми даними, близько трьох тисяч осіб залишаються в Мирнограді.
Медичну допомогу надають волонтери та військові медики за необхідності.
Щодо гуманітарної допомоги, релігійні організації намагаються доставляти її невеликими партіями, але з травня, через загрозу від FPV-дронів, можливості для доставки в більших обсягах значно обмежені.
“У нас були вже атаковані машини, які завозили гуманітарну допомогу, були машини пошкоджені. До цього надавали допомогу, і їм велика дяка, це “Ангели спасіння” і “GEM”. Але на зараз можливості такої завозити до громади гуманітарну допомогу немає.”
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