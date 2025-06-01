Атака російських безпілотників на Одеську область 1 червня 2025

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Facebook

У ніч на 1 червня 2025 року Одеська область зазнала атаки з боку російських військ, які використали безпілотники. Основний удар припав на Білгород-Дністровський район.

Цю інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька приватних будинків, а також корпус бази відпочинку. На території бази виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники.

Згідно з даними керівника ОВА, жертв та поранених немає. Правоохоронні органи наразі займаються документуванням наслідків атаки.

Пошкодження бази відпочинку та житлових будинків свідчать про черговий акт агресії Росії проти мирного населення Одещини.

Ситуація контролюється місцевими службами, які продовжують працювати на місці події, забезпечуючи безпеку та порядок.