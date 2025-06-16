Атака безпілотників на центр Сум 16 червня: пошкодження та відсутність постраждалих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

16 червня, близько 14:00, російські військові здійснили атаку на центр Сум, використовуючи безпілотники. За попередніми даними, враження завдали два дрони типу “Ланцет”, про що повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Вибухи сталися з інтервалом менше ніж 10 хвилин, і під час другого влучання на місці події працювали журналісти.

Перший вибух пролунав о 14:00, коли на місце вже прибули поліція, представники місцевої влади та журналісти. Важливо зазначити, що в момент атаки повітряної тривоги не було оголошено.

“Скоріш за все, це був “Ланцет”. Задля безпеки пропоную розійтися, тому що кілька ударів практично в одне і те ж місце.” – Артем Кобзар

Обидва влучання сталися на майдані Незалежності. Перше влучання відбулося на тротуарі, неподалік від нещодавно встановленої Алеї Слави, де розташовані портрети українських захисників. Другий удар потрапив в адміністративну будівлю.

Майдан Незалежності та прилеглі вулиці є одними з найбільш людних місць у Сумах. На момент атаки людей на місці не було, оскільки вони прийшли пізніше. Поруч розташовані кав’ярні, магазини та житлові будинки.

“Ми ж працювали, на це не звертали уваги. Там музика. Наша будівля не постраждала, ні, все ціле.” – Марина, працівниця галереї

“Ми в цей момент верстали нашу газету “Білопільщина”, робили матеріали, коли почули вибух. Не скажу, що ми сильно злякалися, ми в Білопіллі третій рік чуємо ці вибухи, адаптація, але все одно було трохи страшно і неприємно. Ми розуміли, що це не той вибух, від якого треба ховатися, пересиділи і пішли фотографувати, що відбулося, пофотографували, написали, що де – чуємо другий вибух.” – Наталія Калініченко, редакторка газети

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, як повідомив Артем Кобзар. Однак, пошкоджено адміністративну будівлю та цивільну інфраструктуру.