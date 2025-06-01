Атака дронами на Запоріжжя: пошкодження інфраструктури та поранення

Як повідомляє Telegram-канал очільника ОВА Івана Федорова

У ніч на 1 червня Запоріжжя зазнало атаки з боку армії РФ, коли було здійснено щонайменше сім ударів дронами. Внаслідок цього обстрілу одна жінка отримала поранення, а також зазнали пошкоджень приватні будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Запорізька обласна військова адміністрація (ЗОВА) продемонструвала наслідки атаки, зокрема пошкодження в приватному секторі та цивільних автомобілях.

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що російські військові використали щонайменше сім безпілотників типу “шахед” для атаки на місто. В результаті обстрілу постраждала жінка, а також були знищені або пошкоджені приватні будинки.

Крім того, російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі, що призвело до часткового руйнування адміністративної будівлі та виникнення загоряння.

У Запорізькій області знову пролунали вибухи, і повітряну тривогу не скасовували. Вона була оголошена о 21:10 через загрозу обстрілу ударними безпілотниками.

Іван Федоров закликав мешканців бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, щоб уникнути небезпеки.