Атака безпілотників РФ на Запоріжжя: пожежа та пошкодження майна

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

В ніч на 27 червня Запоріжжя стало мішенню для атаки армії РФ, яка використала безпілотники. Внаслідок цього в місті спалахнула пожежа, а також зазнали пошкоджень гаражний кооператив і підприємство. На щастя, за попередніми даними, жертв та поранених немає.

Цю інформацію підтвердив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що армія РФ здійснила обстріл Запоріжжя щонайменше шістьма дронами, в результаті чого постраждала будівля підприємства та територія гаражного кооперативу.

“Армія РФ щонайменше шістьма дронами обстріляла Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджена будівля підприємства та територія гаражного кооперативу.” – Іван Федоров

Ця подія підкреслює продовження загрози з боку агресора, яка впливає на безпеку та стабільність регіону. Місцеві жителі продовжують стежити за ситуацією, сподіваючись на швидке відновлення спокою в місті.