Атака російського безпілотника на Берислав: одна загибла, кримінальне провадження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

23 червня вранці місто Берислав на Херсонщині стало мішенню для атаки російського безпілотника. Про це повідомила обласна прокуратура через соціальні мережі.

Згідно з інформацією, під час удару постраждав 46-річний місцевий мешканець, який перебував на вулиці. На жаль, отримані ним поранення виявилися несумісними з життям.

У зв’язку з цим, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, скоєного російськими військами, що призвело до загибелі людини.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що протягом доби 36 населених пунктів Херсонщини зазнали обстрілів з боку РФ. Внаслідок цих атак одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.