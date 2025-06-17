Російська атака безпілотником у Херсоні: поранення та жертви

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

17 червня російські військові здійснили атаку на автомобіль у Херсоні, використовуючи безпілотний літальний апарат. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Інцидент стався приблизно о 14:30. У лікарню звернувся 21-річний чоловік, який, за попередніми даними, отримав мінно-вибухову травму та контузію. Наразі медики проводять обстеження постраждалого, повідомили в адміністрації.

Крім того, раніше в цей же день, близько 9:00, російські військові обстріляли село Новокаїри на Херсонщині з артилерії, внаслідок чого загинув один чоловік.