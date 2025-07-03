Російська атака безпілотником у Херсоні: поранено двох людей

Як повідомляє обласна військова адміністрація у Facebook

Вранці 3 липня російські військові здійснили атаку на Дніпровський район Херсона, використовуючи безпілотний літальний апарат. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок скидання вибухівки з дрону постраждав 74-річний чоловік, який мешкає в Херсоні. Його госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями обличчя і ноги.

Крім того, згодом стало відомо про ще одну жертву – 75-річну жінку, яка також отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Ця атака сталася після того, як 2 липня російські військові атакували безпілотником вантажівку на трасі в Бериславському районі Херсонщини, що свідчить про ескалацію насильства в регіоні.