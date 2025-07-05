Атака безпілотників на Чугуїв 5 липня: постраждало 11 осіб

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі

У ніч на 5 липня місто Чугуїв зазнало атаки російських безпілотників, внаслідок якої постраждали 11 осіб, серед яких двоє дітей – 10-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

Атака призвела до значних пошкоджень: постраждали гуртожиток, станція технічного обслуговування, 10 автомобілів, а також будівля пошти та одна недіюча споруда.

Рятувальники Харківщини активно працюють над ліквідацією пожежі, що виникла внаслідок другої хвилі атак безпілотників.

“До ліквідації наслідків залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг.”

Роботи з усунення наслідків тривають, і рятувальники докладають всіх зусиль для забезпечення безпеки мешканців Чугуєва.