Атака російських безпілотників на Харків 12 червня: поранені діти та пожежі

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Харків вночі 12 червня, дворічного хлопчика та ще чотирьох осіб було госпіталізовано. Про це повідомили представники поліції Харківщини.

Станом на 07:20 кількість постраждалих зросла до 14 осіб, які отримали поранення або ж гостру реакцію на стрес.

Серед постраждалих є четверо дітей, віком 2, 12, 16 та 17 років. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у дворічної дитини виявлено різану рану голови.

У ніч на 12 червня у Харкові було зафіксовано 12 ударів безпілотників. Міський голова Ігор Терехов повідомив про це, посилаючись на дані міського ситуаційного центру.

Удари влучили в житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах. Внаслідок атаки виникли пожежі, і понад 10 осіб потребували медичної допомоги.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) активно евакуюють людей з пошкоджених будинків на Салтівці після атаки дронів.