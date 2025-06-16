Теракт у Білозерці: атака дрона на цивільний автомобіль у Херсоні

Про це 16 червня у повідомленні обласної військової адміністрації у Facebook
У Білозерці, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент, коли російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Ця подія відбулася 16 червня, про що повідомила обласна військова адміністрація.
Атака на автомобіль сталася приблизно о 15:00. Водій, 42-річний чоловік, отримав серйозні травми, зокрема вибухову травму, контузію та численні уламкові поранення голови. Його терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
Цього ж дня, близько 13:00, російські військові також обстріляли Херсон з артилерії, внаслідок чого постраждала дитина.
“Ці події свідчать про продовження агресії з боку РФ, що несе загрозу цивільному населенню.”
Обласна військова адміністрація закликає всіх бути обережними та дотримуватися заходів безпеки в умовах збройного конфлікту.
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