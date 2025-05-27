Атака російських військових безпілотником на Херсон 27 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 травня вранці Херсон став мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього нападу постраждав один чоловік.

Про цей інцидент повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі в той же день.

Постраждалим виявився 59-річний мешканець Херсона. Лікарі виявили у нього мінно-вибухову травму, а також численні уламкові поранення шиї та плеча. Чоловіка терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Крім того, раніше обласна військова адміністрація інформувала про ще один випадок, коли російські військові атакували автомобіль за допомогою безпілотника в районі Комишан, що розташоване неподалік Херсона.