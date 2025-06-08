Атака російських дронів на Приморське: поранено чоловіка, будинок знищено

Про це сьогодні, 8 червня, як повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

У ніч на 8 червня російські військові здійснили атаку на село Приморське, що входить до Степногірської громади Запорізької області, використовуючи дрон. Внаслідок цього обстрілу одна особа отримала поранення.

Цю інформацію оприлюднив Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що окупанти влучили у приватний будинок за допомогою fpv-дрона, в результаті чого будівля згоріла вщент.

Постраждав 63-річний чоловік, якого терміново госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

“Росіяни fpv-дроном поцілили по приватному будинку – він вщент згорів. Внаслідок цього 63-річний чоловік дістав поранення. Його доправили до лікарні, де він отримує необхідну допомогу.” – Іван Федоров

Цей інцидент підкреслює продовження агресії з боку російських військ, що завдає шкоди цивільному населенню в регіоні.