Атака безпілотника на Антонівку біля Херсона: поранено трьох людей

Про це повідомляє офіційна міська військова адміністрація у Facebook

2 липня, близько 7:00, російські військові здійснили атаку на Антонівку, що розташована в передмісті Херсона, використовуючи безпілотний літальний апарат. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Внаслідок атаки до лікарні потрапив 57-річний місцевий житель, який отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Чоловіку було призначено амбулаторне лікування, згідно з інформацією, опублікованою в дописі.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. 44-річний чоловік та 52-річна жінка також отримали уламкові поранення та травми, пов’язані з вибухами. Обидва були шпиталізовані у стані середньої тяжкості, як зазначили в міській військовій адміністрації.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше повідомляв, що протягом доби російські війська обстріляли 34 населені пункти Херсонщини, внаслідок чого 10 людей отримали поранення.