Російський безпілотник атакував Білозерське: поранені цивільні та руйнування

Про це повідомила прокуратура Донеччини у Facebook

В ніч на 26 червня, о 02:00, війська Російської Федерації атакували Білозерське на Донеччині, використовуючи безпілотний літальний апарат “Герань-2”. Внаслідок цього обстрілу сталося загоряння у п’ятиповерховому житловому будинку.

Під час атаки постраждали п’ятеро осіб, серед яких був підліток. Цю інформацію підтвердила прокуратура Донецької області через соціальні мережі.

Згідно з даними відомства, троє цивільних, серед яких 86-річна жінка, отримали поранення у своїх домівках. Також травми зазнали 15-річний хлопець та його мати.

У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закритий перелом та садна. Всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу у Білозерському пошкоджено три багатоповерхові будинки та сім автомобілів, про що повідомила Донецька обласна прокуратура.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.