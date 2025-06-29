Атака безпілотника на жителів Херсона: постраждалі та стан поранених

Про це у Facebook інформує обласна військова адміністрація

29 червня, в другій половині дня, російські військові здійснили атаку на двох жителів Херсона за допомогою безпілотного літального апарата. Цю інформацію підтвердила обласна військова адміністрація.

Приблизно о 17:30 під удар потрапили 54-річний чоловік і 64-річна жінка. Обидва постраждалі були терміново доставлені до лікарні, де їм надали медичну допомогу. У них виявили мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Стан чоловіка оцінюється як тяжкий, повідомили в ОВА.

Раніше, близько 14:30, керівник обласної військової адміністрації Прокудін інформував про обстріл Центрального району Херсона, внаслідок якого загинув один чоловік, а ще один отримав поранення.

Ситуація в Херсоні залишається напруженою, і місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.