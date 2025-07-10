Атака дронів РФ на Херсон: поранено кілька людей

Як інформує обласна військова адміністрація у Facebook
10 липня, близько 7:00, російські військові здійснили атаку на Дніпровський район Херсона, скинувши вибухівку з дронів. Ця жахлива подія призвела до травмування кількох людей, про що повідомила обласна військова адміністрація.
Серед постраждалих 74-річний чоловік, який отримав серйозні вибухові травми, а також поранення ніг і тулуба. Його стан вважається тяжким, і він був терміново госпіталізований. Інший постраждалий, 40-річний чоловік, також зазнав поранення ноги та вибухової травми. Обидва отримують необхідну медичну допомогу.
Раніше, в ніч на 10 липня, військові РФ вже атакували Херсон за допомогою безпілотника, внаслідок чого двоє людей також отримали поранення.
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