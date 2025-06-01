Атака російських військових на цивільний автомобіль у Білозерці, Херсонщина

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА

Вранці 1 червня російські військові здійснили атаку на цивільний автомобіль у Білозерці, що на Херсонщині, використовуючи безпілотник. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

Внаслідок вибуху двоє чоловіків, віком 40 і 47 років, отримали поранення, зокрема мінно-вибухові травми та контузії. Постраждалих терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Ця атака сталася після обстрілу, який відбувся 31 травня, коли російські війська вдарили по Центральному та Дніпровському районам Херсона, що призвело до значних руйнувань та постраждалих серед цивільного населення.

“Херсонська ОВА закликає мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки в умовах триваючих обстрілів.”

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева влада продовжує вживати заходів для забезпечення безпеки населення.