Російська атака безпілотника на мирних жителів у Бериславі, Херсонщина

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА

1 червня, близько пʼятої години ранку, у Бериславі на Херсонщині стався інцидент, коли місцевий житель став жертвою атаки російського безпілотника. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

49-річний чоловік отримав серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму, контузію, а також поранення голови і шиї. Медичні працівники оперативно надали йому необхідну допомогу, як зазначено в повідомленні.

Крім того, раніше Херсонська ОВА повідомила про ще один випадок, коли російські військові атакували цивільний автомобіль у Білозерці в той же день. Внаслідок цього нападу двоє чоловіків отримали поранення.