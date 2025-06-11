Напад російських військових на Херсонщині: поранення цивільних та обстріли сіл

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У селі Дудчани, що на Херсонщині, російські військові здійснили напад, скинувши вибухівку з дрона на 70-річну жінку. Цю інформацію підтвердила обласна військова адміністрація.

Постраждалу у важкому стані терміново госпіталізували. Вона отримала серйозні травми, зокрема вибухову травму, уламкові поранення обличчя та грудної клітки, а також ампутацію передпліччя, як зазначено у повідомленні.

Раніше в обласній адміністрації повідомляли про інший інцидент, коли російські окупанти атакували цивільний автомобіль у Наддніпрянському районі, внаслідок чого постраждали двоє осіб.

Крім того, на території Херсонщини зафіксовано численні обстріли: російська армія вразила 27 населених пунктів, в результаті чого п’ятеро людей отримали поранення.

Також обстріли торкнулися Корабельного району Херсона, де також зафіксовані випадки поранень, а артилерійський удар по Білозерці призвів до травмування однієї людини.