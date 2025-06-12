Напад російського безпілотника на цивільну інфраструктуру в Сумській області

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник ОВА Олег Григоров

На Сумщині, в Миколаївській громаді, стався напад російського безпілотника на цивільну інфраструктуру. В результаті цього удару дві жінки, 88 та 57 років, отримали осколкові поранення.

Цю інформацію 12 червня озвучив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Наразі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

11 червня вранці російські військові також атакували цивільний автомобіль у Сумському районі за допомогою FPV-дрона, внаслідок чого поранення отримав 59-річний чоловік, зазначив начальник ОВА.

Протягом доби з 11 по 12 червня російські війська здійснили більше 100 обстрілів, націлившись на 37 населених пунктів у 14 територіальних громадах Сумської області, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, тривають заходи з надання допомоги постраждалим та забезпечення безпеки місцевих жителів.