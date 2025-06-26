За даними повідомлення Facebook-сторінки прокуратури Донеччини

У ніч на 26 червня російські війська здійснили атаку на Білозерське, використавши безпілотник “Герань-2”, який влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Ця атака призвела до пожежі, внаслідок якої п’ятеро місцевих жителів отримали поранення, про що повідомила прокуратура Донеччини.

Мешканці будинку поділилися своїми спогадами про жахливі миті обстрілу. Вадим, один із постраждалих, показує пошкоджені вікна у своїй квартирі, які планує закрити плівкою.

“Ось тут розбило кілька стекол. Тут три, там чотири шибки.” – Вадим, мешканець Білозерського

Чоловік згадує, що спав, коли почався обстріл:

“Був вдома. Очі розплющую, спалах такий і посипалося, поторохтіло, вогонь горить. Жах.” – Вадим

Зранку на місці події тривають роботи з розбору завалів та ремонту вікон. Яна, яка приїхала допомагати, розповідає:

“Гілля поприбирали, зараз цеглу в одну кучу. Може будуть люди відновлювати, треба кудись буде ховатися. Допоможемо і чекаємо OCB.” – Яна, мешканка Білозерського

Обстріл почався близько другої години ночі. Клавдія, ще одна мешканка будинку, розповідає, що встала з ліжка, коли почали летіти шибки:

“Я лежала, коли вже стали шибки летіти, тоді з ліжка встала. Воно влучило туди – перед під’їздом яма. Козирок зірвало, аж на тому будинку він лежить.” – Клавдія, мешканка Білозерського

Клавдія зазначає, що у неї пошкоджене лише одне вікно, меблі залишилися цілими, а сама вона не постраждала. Пожежі у їхньому під’їзді не було.

Тетяна, інша мешканка, згадує момент обстрілу так:

“Заграва і бабах, і полетіли вікна. Я вискочила в коридор, все летить, ось це все.” – Тетяна, мешканка Білозерського

За даними прокуратури Донеччини, внаслідок обстрілу було пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів. Постраждалим була надана медична допомога.