Атака російських дронів у Вишгородському районі: постраждалі та руйнування

Про це повідомив керівник ОВА Микола Калашник у Telegram

6 липня 2025 року Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських дронів, внаслідок якої постраждали чотири особи. Про це повідомив Микола Калашник, керівник Київської обласної військової адміністрації.

Серед постраждалих 35-річний чоловік отримав осколкові поранення в спину, руки та ноги. Також 79-річна жінка та 75-річний чоловік зазнали сильного стресу, їм була надана медична допомога на місці події. Крім того, рятувальники деблокували жінку 1938 року народження, яка наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки було пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, а також приватні оселі та господарські споруди. Вогонь знищив чотири гаражі та один автомобіль, ще три автомобілі отримали серйозні пошкодження.