Атака російських військових безпілотником у Білозерці: постраждалий чоловік

Про це у Facebook інформує обласна військова адміністрація
8 липня, близько 14:30, російські військові здійснили атаку на автомобіль у Білозерці, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього інциденту постраждав один чоловік.
За інформацією обласної військової адміністрації, у 52-річного потерпілого виявили мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження для оцінки стану його здоров’я.
Крім того, раніше повідомлялося, що в той же день російська армія атакувала середмістя Херсона за допомогою безпілотника, внаслідок чого також постраждали місцеві жителі.
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