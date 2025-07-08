Атака російських військових безпілотником у Білозерці: постраждалий чоловік

Про це у Facebook інформує обласна військова адміністрація

8 липня, близько 14:30, російські військові здійснили атаку на автомобіль у Білозерці, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього інциденту постраждав один чоловік.

За інформацією обласної військової адміністрації, у 52-річного потерпілого виявили мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження для оцінки стану його здоров’я.

Крім того, раніше повідомлялося, що в той же день російська армія атакувала середмістя Херсона за допомогою безпілотника, внаслідок чого також постраждали місцеві жителі.