Атака безпілотника на Дергачі 9 червня: поранено мирних жителів

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури
Увечері 9 червня місто Дергачі, що знаходиться неподалік Харкова, стало мішенню для атаки безпілотника, здійсненої російськими військами. Внаслідок цього інциденту постраждав один чоловік.
За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, удар відбувся приблизно о 22:30.
“56-річний чоловік отримав поранення. Потерпілого доставили до лікарні для надання допомоги. Пошкоджено будинок.”
Правоохоронці та прокурори активно працюють над документуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, щоб забезпечити відповідальність за ці дії.
Крім того, в той же день, 9 червня, російські війська обстріляли Куп’янський район, внаслідок чого також постраждав пенсіонер.
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