Атака безпілотника в Херсоні 25 травня: поранення чоловіка

Про це повідомила у Telegram Херсонська обласна військова адміністрація

25 травня, близько восьмої години ранку, російські військові здійснили атаку на мешканця Херсона за допомогою безпілотного літального апарата. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

Внаслідок атаки 64-річний чоловік отримав серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча. Наразі він перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Ця подія сталася на фоні попередньої атаки, що відбулася 24 травня, коли російська армія також вдарила по Корабельному району Херсона, використовуючи безпілотник. Тоді внаслідок скидання вибухівки постраждала жінка.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева адміністрація продовжує стежити за розвитком подій, надаючи актуальну інформацію про безпеку мешканців.