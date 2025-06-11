Атака дронами на Чернігівщині: поранено чоловіка, розслідування триває

Як повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook
11 червня вранці війська РФ здійснили атаку на домогосподарство 66-річного мешканця одного з сіл Новгород-Сіверського району Чернігівщини, використовуючи дрони. Чоловік отримав серйозні поранення і був госпіталізований. Про це повідомила поліція Чернігівської області.
“Внаслідок скиду вибухового пристрою з безпілотника чоловік зазнав поранень та був госпіталізований. За фактом порушення законів і звичаїв війни поліцейські розслідують кримінальне провадження (стаття 438 Кримінального кодексу України)”
Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що чоловік отримав множинні поранення.
“Його госпіталізували в хірургію – медики надають всю необхідну допомогу. Росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто на подвірʼя тамтешнього жителя”
Варто зазначити, що протягом 10 червня армія РФ атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську, використовуючи різні види зброї. В одному з сіл загорілися два нежилі будинки, а також було завдано ракетного удару по одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.
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