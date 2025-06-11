Атака дронами на Чернігівщині: поранено чоловіка, розслідування триває

Як повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook

11 червня вранці війська РФ здійснили атаку на домогосподарство 66-річного мешканця одного з сіл Новгород-Сіверського району Чернігівщини, використовуючи дрони. Чоловік отримав серйозні поранення і був госпіталізований. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

“Внаслідок скиду вибухового пристрою з безпілотника чоловік зазнав поранень та був госпіталізований. За фактом порушення законів і звичаїв війни поліцейські розслідують кримінальне провадження (стаття 438 Кримінального кодексу України)” – Поліція Чернігівської області

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що чоловік отримав множинні поранення.

“Його госпіталізували в хірургію – медики надають всю необхідну допомогу. Росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто на подвірʼя тамтешнього жителя” – В’ячеслав Чаус

Варто зазначити, що протягом 10 червня армія РФ атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську, використовуючи різні види зброї. В одному з сіл загорілися два нежилі будинки, а також було завдано ракетного удару по одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.