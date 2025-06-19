Атака російського дрона на автомобіль у Херсонській області: поранення та обстріли

Як повідомляє обласна військова адміністрація у Facebook

19 червня вранці на території Херсонщини стався інцидент, коли російський дрон атакував автомобіль Білозерської селищної військової адміністрації. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок цього нападу постраждав 46-річний працівник, якого терміново госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку. Також зазнав пошкоджень службовий автомобіль.

Згідно з інформацією, наданою обласною військовою адміністрацією, протягом попередньої доби російські війська обстріляли 34 населені пункти в Херсонській області. Ворог використовував артилерію, авіацію та безпілотники для атак.

В результаті цих обстрілів дев’ятеро людей отримали поранення.