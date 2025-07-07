Атака безпілотників РФ на Запоріжжя: поранено військового

Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ

7 липня 2025 року армія Російської Федерації здійснила напад на Запоріжжя, використовуючи шість безпілотників. Атака призвела до влучань поблизу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК СП), внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

Цю інформацію підтвердили у Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо, що в результаті атаки безпілотників поранення отримав один військовослужбовець, який перебував на території ОТЦК СП.

Раніше повідомлялося, що внаслідок подібних атак армії РФ у Запоріжжі постраждали щонайменше десятеро людей. Атаки також завдали шкоди житловим будинкам, університету та підприємствам у місті.