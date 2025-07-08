Атака безпілотників у Херсоні: троє поранених у Дніпровському районі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня вранці Дніпровський район Херсона став мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотники. Внаслідок цього обстрілу троє людей отримали поранення, про що повідомила Херсонська міська військова адміністрація через Telegram.

Згідно з інформацією МВА, жінка, народжена у 1960 році, отримала серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму та уламкові поранення черевної порожнини. Її стан оцінюється як тяжкий, і вона була госпіталізована.

Двоє чоловіків, віком 32 та 34 роки, також постраждали від мінно-вибухових травм і уламкових поранень. Один з них був доставлений до лікарні, тоді як інший отримуватиме лікування амбулаторно, як зазначено у повідомленні.

Цікаво, що напередодні, 7 липня, обласна прокуратура повідомила про інший інцидент, коли російські військові скинули вибухівку з дрона на трактор поблизу Берислава в Херсонській області.