Трагедія в Херсоні: поранення трьох чоловіків після атаки дронів

Про це у міська військова адміністрація у Facebook

У Дніпровському районі Херсона відбулося трагічне подія, коли російські військові скинули вибухівку з безпілотників, внаслідок чого постраждали троє чоловіків. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Серед потерпілих – чоловіки віком 50, 65 та 69 років, які отримали серйозні травми, зокрема мінно-вибухові та уламкові поранення. Поліція швидко доставила їх до лікарні для надання медичної допомоги.

Згідно з інформацією обласної військової адміністрації, двоє з постраждалих зазнали нападу в Антонівці. 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, а також поранення ніг і голови. 65-річний місцевий житель знаходиться у тяжкому стані через поранення живота.

69-річний чоловік, який також став жертвою атаки дрона, отримав мінно-вибухову травму, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини, як повідомили в обласній адміністрації.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що протягом доби російська армія обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, завдаючи ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.