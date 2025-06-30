Атака російського безпілотника на Херсон: двоє поранених

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація

30 червня, близько 15:00, місто Херсон стало мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотник. Внаслідок цього інциденту двоє чоловіків отримали поранення.

Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

Згідно з даними ОВА, під час скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, віком 66 та 62 роки, які отримали вибухові травми.

На даний момент обидва постраждалі перебувають у лікарні, де їм надається необхідна медична допомога та проводяться обстеження.

Керівник Херсонської ОВА Володимир Прокудін раніше повідомляв, що протягом останнього тижня українські військові знищили 1689 російських безпілотників на території Херсонщини.