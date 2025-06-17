Атака російського дрона на вантажівку обленерго в Харківській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, повідомив про інцидент, що стався 17 червня близько 11:00 поблизу села Ріпки в Богодухівському районі. У цей час російський безпілотник влучив у вантажний автомобіль, який належав працівникам обленерго, що виконували свої обов’язки.
За словами Синєгубова, усі уламки вже були ідентифіковані, і найближчим часом планується провести всі необхідні дослідження для з’ясування деталей події.
“Це або “Ланцет”, або “Молнія”. Це дрон на крилі – це точно було, і далі будемо просто визначати, що це.”
Внаслідок атаки постраждав 52-річний водій вантажівки, якому медики надали допомогу на місці події. Інцидент викликав занепокоєння серед місцевих жителів, адже він підкреслює небезпеку, з якою стикаються працівники комунальних служб у регіоні.
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