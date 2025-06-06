Атака російських військових безпілотником у Бериславі: поранено жінку та 10 осіб на Херсонщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
6 червня російські військові здійснили напад на 49-річну жінку в Бериславі, Херсонської області, використовуючи безпілотник. Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Жінка знаходилася на своєму подвір’ї, коли стала мішенню для атаки. Внаслідок вибуху вона отримала контузію, а також уламкові поранення передпліччя і гомілки, разом із черепно-мозковою травмою. Наразі постраждала перебуває в лікарні під пильним наглядом медичних працівників.
Крім того, Червоний Хрест України повідомив, що в той же день у Херсоні внаслідок атаки російського дрона вибухнув і згорів службовий автомобіль організації.
Також зафіксовані інші випадки на Херсонщині: російські військові атакували тракториста поблизу Урожайного, а внаслідок обстрілів за добу постраждали 10 осіб.
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