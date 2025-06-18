Атака російського безпілотника на село в Чернігівській області: поранена жінка

Як повідомляє Facebook-акаунт начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса з посту у Facebook
17 червня вранці село у Сновській громаді на Чернігівщині стало мішенню для атаки російського безпілотника. Вибух стався неподалік від місцевого магазину, що призвело до серйозних наслідків.
В результаті обстрілу 68-річна жінка отримала уламкове поранення стегна. Постраждалій була надана необхідна медична допомога, і її стан наразі стабільний.
“Жінка зазнала уламкового поранення стегна, їй надали необхідну медичну допомогу.”
Згідно з інформацією оперативного командування “Північ”, безпілотник типу “Молнія” вибухнув у селі Нові Боровичі. Ця атака є частиною більш широкої кампанії, в рамках якої російські війська протягом 17 червня здійснили удари по чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини.
Атаки торкнулися Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад, внаслідок чого постраждали 19 сіл, які зазнали обстрілів з різних видів зброї.
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