Трагедія на Херсонщині: дронова атака забрала життя дитини

Як повідомляє в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін

У селі Правдине, що належить до Білозерської громади на Херсонщині, російські військові здійснили дронову атаку, внаслідок якої загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала серйозні поранення. Обидва постраждалі перебували на території свого дому.

Цю інформацію оприлюднив у Telegram керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На жаль, дитина померла на місці події від отриманих травм. Жінка, яка постраждала, отримала контузію, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Їй була надана медична допомога бригадою швидкої допомоги.

Крім того, раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли, що 9 липня російські військові атакували дроном мотоцикліста неподалік села Надеждівка, яке також входить до складу Білозерської громади на Херсонщині.