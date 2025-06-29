Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Харківській області

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
29 червня, близько 08:30, російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, що рухався в напрямку Приколотного Вільхуватської громади. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.
Внаслідок цього ворожого удару загинув 60-річний чоловік, а 59-річний отримав серйозне вибухове поранення. Постраждалого терміново доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
“Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та має вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.”
Крім того, вранці того ж дня російські війська вдарили ракетою “Молнія” по даху багатоповерхового будинку в Харкові.
Це не перша атака: ввечері 28 червня дрони РФ вже завдавали ударів по Харкову, а 27 червня ракета “Молнія” пошкодила два автомобілі в Індустріальному районі міста.
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