Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Харківській області

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

29 червня, близько 08:30, російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, що рухався в напрямку Приколотного Вільхуватської громади. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

Внаслідок цього ворожого удару загинув 60-річний чоловік, а 59-річний отримав серйозне вибухове поранення. Постраждалого терміново доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

“Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та має вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.” – Олег Синєгубов

Крім того, вранці того ж дня російські війська вдарили ракетою “Молнія” по даху багатоповерхового будинку в Харкові.

Це не перша атака: ввечері 28 червня дрони РФ вже завдавали ударів по Харкову, а 27 червня ракета “Молнія” пошкодила два автомобілі в Індустріальному районі міста.