Атака російського безпілотника на Херсонщині: загинув місцевий житель

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Херсонській області, в селі Микільське, російські військові здійснили атаку за допомогою безпілотника, внаслідок якої загинув місцевий житель.
Цю інформацію оприлюднив Віталій Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.
Під час нападу постраждав 45-річний чоловік, який отримав травми, що виявилися несумісними з життям.
Крім того, раніше Прокудін повідомляв про трагедію, що сталася в Білозерці, де 11-річний хлопчик помер у лікарні від поранень, отриманих внаслідок атаки російського безпілотника.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Російські війська обстріляли 23 населені пункти Херсонщини, поранено п’ять осіб, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
- Російські війська атакували Дергачі та Куп’янський район 9 червня, поранено двох мирних жителів.
- Російська атака безпілотником на Херсон 12 червня 2025 року призвела до поранення місцевого жителя.