Атака російського безпілотника на Херсонщині: загинув місцевий житель

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Херсонській області, в селі Микільське, російські військові здійснили атаку за допомогою безпілотника, внаслідок якої загинув місцевий житель.

Цю інформацію оприлюднив Віталій Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

Під час нападу постраждав 45-річний чоловік, який отримав травми, що виявилися несумісними з життям.

Крім того, раніше Прокудін повідомляв про трагедію, що сталася в Білозерці, де 11-річний хлопчик помер у лікарні від поранень, отриманих внаслідок атаки російського безпілотника.