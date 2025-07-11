Жахлива атака дронами у Херсоні: загинув велосипедист

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 липня у Дніпровському районі Херсона російські військові здійснили жахливу атаку, скинувши вибухівку з безпілотного літального апарата на велосипедиста. На жаль, внаслідок цього інциденту чоловік загинув на місці.

Про подію повідомив у Facebook керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він зазначив, що атака сталася близько 11:00, коли армія РФ націлилася на чоловіка, який їхав на велосипеді.

Обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження у зв’язку з цим випадком, кваліфікуючи його як воєнний злочин відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше в обласній військовій адміністрації також повідомляли, що вранці 11 липня війська РФ атакували Херсон за допомогою дронів, внаслідок чого постраждав ще один чоловік.