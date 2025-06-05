Дронова атака на Прилуки 5 червня: загибель п'яти осіб і шість поранених

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції на своєму сайті.

У ніч на 5 червня російські війська здійснили дронову атаку на житлові райони Прилук, що на Чернігівщині. Ця жахлива подія призвела до загибелі п’яти осіб, серед яких була однорічна дитина. Також зафіксовано шість випадків поранень. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції.

Вибухи, що пролунали, викликали численні пожежі в житлових кварталах міста. За попередніми даними, серед загиблих – дві жінки та малюк. Відомо, що загиблі – 46-річна мешканка Прилук, її донька, яка народилася у 1998 році, та онук, що з’явився на світ у 2024 році. Тіла жінок з дитиною були знайдені під завалами. Крім того, шість осіб отримали поранення.

В’ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації, зазначив, що російські війська атакували місто щонайменше шістьма ударними безпілотниками типу “Герань”.

“Пошкоджені будинки в житловій забудові. Шістьох поранених госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.” – В’ячеслав Чаус

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці надають допомогу постраждалим та документують наслідки російських атак.