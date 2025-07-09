Російська атака на Хмельниччину 9 липня: одна загибла людина

За даними повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook
Сьогодні, 9 липня, Хмельниччина зазнала російської атаки, внаслідок якої загинула одна людина. Про це повідомив Сергій Тюрін, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.
“Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла людина 1960 року народження отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу ‘Shahed’.”
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для з’ясування всіх обставин смерті.
За словами Тюріна, внаслідок атаки також було пошкоджено дах та стіну одного з приватних будинків у Хмельницькому районі. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.
Сили протиповітряної оборони змогли збити одну крилату ракету та безпілотник типу “Shahed”.
Повітряна тривога в регіоні тривала з 00:33 до 05:43, що свідчить про серйозність ситуації.
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