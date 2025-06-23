Російська атака безпілотником на Чернігівщині: двоє загиблих, десятеро поранених

Як повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram-каналі Чернігівської ОВА

22 червня, ввечері, російські війська здійснили атаку на околицю одного з сіл Сновської громади на Чернігівщині, використовуючи безпілотний літальний апарат “Ланцет”. Ця жахлива подія призвела до загибелі двох людей.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про деталі інциденту.

Він зазначив, що ще десять осіб отримали поранення, серед яких троє дітей. Всі постраждалі наразі перебувають у лікарнях, де їм надається необхідна медична допомога.

“Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах під наглядом лікарів.” – В’ячеслав Чаус

Місцева влада активно стежить за розвитком ситуації та надає всю необхідну підтримку постраждалим, щоб забезпечити їхнє швидке одужання.