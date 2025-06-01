Російська атака на безпілотник у Херсонській області: постраждали діти

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
1 червня 2025 року в селищі Комишани, що поблизу Херсона, російські військові здійснили атаку на безпілотний літальний апарат (БпЛА), внаслідок чого постраждали двоє дітей.
Про це повідомив Віталій Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, у своєму Facebook.
У момент атаки в автомобілі перебували хлопчики 11 та 16 років. Обидва отримали серйозні травми, зокрема мінно-вибухові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. У 11-річного хлопчика виявлено поранення грудної клітини, тоді як 16-річний отримав травми ніг та рук. Постраждалих дітей терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.
Херсонська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, відповідно до частин 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Того ж дня в обласній військовій адміністрації також повідомили про атаку російських військ на Білозерку, внаслідок якої постраждала місцева жителька.
“Російські війська 1 червня атакували Білозерку на Херсонщині. Поранення отримала місцева жителька.”
Ці події підкреслюють тривожну ситуацію в регіоні, де цивільні особи продовжують страждати від наслідків військових дій.