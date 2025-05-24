Російська атака безпілотником на чоловіка в Антонівці біля Херсона

Про це у повідомленні обласної військової адміністрації у Facebook

24 травня, близько 07:00, російські військові здійснили атаку на чоловіка в Антонівці, що неподалік Херсона, використовуючи безпілотний літальний апарат. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

В результаті атаки на постраждалого скинули вибухівку. Чоловік, який народився у 1984 році, отримав серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму та контузію. Наразі він перебуває в лікарні, де проходить необхідне обстеження та лікування.

Керівник обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що за минулу добу внаслідок обстрілів на території Херсонщини загинули двоє людей, а ще 13 отримали поранення.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватись правил безпеки в умовах триваючого конфлікту, адже ситуація залишається напруженою.