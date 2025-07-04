Російська атака безпілотником на цивільних у Херсоні 4 липня 2025

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА

4 липня 2025 року російські військові здійснили атаку на жителя Комишан, використовуючи безпілотний літальний апарат. Цю інформацію оприлюднила Херсонська обласна військова адміністрація через свій Telegram-канал.

У 53-річного чоловіка виявили мінно-вибухову травму. Наразі медичні працівники проводять додаткові обстеження, щоб оцінити його стан здоров’я.

Раніше обласна прокуратура повідомила, що приблизно о 14:00 російські військові скинули вибуховий пристрій з безпілотника на передмістя Херсона, зокрема на Антонівку. Внаслідок цього інциденту загинув один чоловік.

Ці події свідчать про систематичні атаки російських військ на цивільне населення та інфраструктуру в регіоні, що викликає серйозне занепокоєння серед місцевих жителів.