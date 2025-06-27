Російська атака ударними безпілотниками на Одесу 27 червня 2025

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

27 червня, ввечері, російські військові здійснили атаку на Одесу та її околиці, використовуючи ударні безпілотники. Ця агресія призвела до серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, постраждали житлові будинки та автомобілі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наразі на місці події тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

ОНОВЛЕНО. 01:04. За останніми даними, внаслідок російської атаки щонайменше три особи отримали поранення в Одесі, про що також повідомив Олег Кіпер.

Фотографії пошкоджених будинків в Одесі, які постраждали від атаки безпілотників 27 червня 2025 року, опублікував Геннадій Труханов у Telegram.

Деталі атаки БпЛА на Одесу 27 червня:

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:45. Перед цим Повітряні сили України повідомили про рух ударних безпілотників з Чорного моря в напрямку регіону, а о 23:40 уточнили, що дрони націлені на Чорноморське та Одесу.

Вибухи в Одесі почалися близько 23:43, їх було не менше п’яти. О 23:51 Повітряні сили підтвердили наявність кількох російських ударних БпЛА над містом.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 00:15.