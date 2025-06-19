Атака російських безпілотників на Одесу: вибухи та пожежі вночі 20 червня

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі Одеської ОВА
У ніч з 19 на 20 червня Одеса стала свідком серії вибухів, які стали наслідком атаки російських безпілотників. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.
Сигнал повітряної тривоги пролунав о 0:52, після чого в місті почалися вибухи.
За даними Повітряних сил, групи безпілотників рухалися з акваторії Чорного моря в бік Одеси.
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки російського дрона в середмісті Одеси загорілася багатоповерхова будівля.
Крім того, зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід та автомобілі.
На даний момент інформація про постраждалих уточнюється, і новини з місця подій продовжують надходити.
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