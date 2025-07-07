Атака ударних безпілотників на Одесу 7 липня: наслідки та подробиці

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області

У ніч на 7 липня Одеса зазнала атаки з боку Російської Федерації, коли були використані ударні безпілотники. Цей обстріл призвів до загибелі однієї людини та значних руйнувань, а також до виникнення пожеж. Інформацію про подію надали у пресслужбі Головного управління ДСНС Одеської області.

Внаслідок атаки було знищено десять гаражів, адміністративну будівлю на території станції технічного обслуговування, а також кілька будівельних вагончиків.

На місцях ураження спалахнули численні пожежі, вогонь охопив легкові автомобілі, вантажівки та автобуси.

Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації, повідомив, що внаслідок обстрілу загорілося приміщення для охорони в новобудові, де загинув охоронець.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, щоб відновити порядок у місті.

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 23:18 6 липня до 02:13 7 липня через загрозу застосування ударних безпілотників. Повітряні Сили Збройних Сил України попереджали про змінний рух безпілотників у акваторії Чорного моря, поблизу Південного та в районі Одеси, а згодом підтвердили, що ударні БпЛА рухаються в напрямку Одеси. У місті неодноразово лунали вибухи.